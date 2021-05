Rihanna e quelle bellissime parole del suo fidanzato. Finalmente sarà quello giusto?

Rihanna ha finalmente un nuovo amore. Le voci circolavano inistenti da un bel po', per la precisione ben due anni. Ma nessuno dei due interessati aveva mai ammesso ufficialmente la relazione.

E invece... ebbene sì, era tutto vero, Rihanna e il musicista Asap Rocky sono innamoratissimi l'una dell'altro.

E Asap Rocky ha avuto per Rihanna parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire: «Lei è l’amore della mia vita, è la mia signora», ha confessato durante un'intervista al magazine GQ USA. E ha continuato : «Quando hai trovato la tua persona, lei vale un milione di persone. E lo capisci subito quando lei è quella giusta». Non solo. Il musicista ha anche puntualizzato: «Penso che sarei un papà eccezionale».

Chissà se presto quindi avremo notizia in questo senso dalla coppia. Intanto, lo stesso giornalista autore dell'intervista ha rivelato: «Non appena ho menzionato Rihanna, lui si è illuminato come un teenager alla prima cotta. Potevo sentire gli angeli cantare».

Rihanna e Asap Rocky sono buoni amici dal 2013 e hanno lavorato insieme. Rihanna ha preso parte al video di Asap "Fashion Killa" e poi ha voluto Asap come testimonial per la sua campagna Fenty Skin. Nel 2020, quando la relazione di Rihanna con il miliardario saudita Hassan Jameel ha avuto fine, in molti avevano pensato che il nuovo amore della star fosse Asap. E lo scorso Natale i due erano stati fotografati mentre si tenevano le mani nell'isola di cui è originaria Rihanna, Barbados.

