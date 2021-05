Oasis: Noel Gallagher pronto a riformare la band. In cambio di 100 milioni di sterline

Sarebbe la notizia che tutti i fan aspettano da anni: il ritorno degli Oasis, Una eccezionale reunion, protagonisti i due fratelli più litigiosi della scena musicale (e forse della storia del mondo): Noel e Liam Gallagher.

E' un argomento ricorrente, che non manca mai nelle interviste a ciascuno dei Gallagher. Insomma, la classica domanda di rito. Tra i due, era Noel quello più deciso nel negare ogni possibilità di reunion.

Adesso però proprio Noel si è sbottonato. Intervistato nel corso del talk show televisivo britannico "The Jonathan Ross Show", ha dichiarato che per 100 milioni di sterline tornerebbe con il fratello e ridarebbe vita agli Oasis. Però ha anche puntualizzato: «Non ci sono 100 milioni di sterline nel mondo della musica per noi... se qualcuno vuole offrirmi 100 milioni di sterline, lo dico qui e ora, la farò. La farò per 100 milioni di sterline. Ridicolo. La cosa divertente però è che penso che Liam ci creda per davvero». Ha poi aggiunto che del fratello Liam non sente «particolarmente» la mancanza e ha ricordato, circa gli Oasis, che «Era tutto avvolto nella giovinezza e nel cameratismo. Una volta che questo se ne è andato, non puoi rimettere il genio nella bottiglia. Sarebbe solo per lo showbiz e per sole 100 milioni di sterline. Tutti sono andati avanti».

(foto Getty Images)

l mese scorso, Noel ha annunciato i dettagli di un 'greatest hits' per i dieci anni del suo progetto High Flying Birds, intitolato "Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)" che uscirà l'11 giugno.