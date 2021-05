25 maggio 1979: esce Albachiara

Il 25 maggio 1979 Vasco Rossi pubblica "Albachiara", singolo tratto dall'album "Non siamo mica gli americani!". La canzone è destinata a diventare una hit amatissima e senza tempo, capace di entusiasmare allo stesso più generazioni differenti.

E' stato proprio Vasco a raccontare di aver scritto la canzone di getto, mentre la madre preparava il pranzo, pensando a una tredicenne che vedeva sempre fermata della corriera di Zocca.

Vasco la utilizza spesso come pezzo di chiusura dei suoi live. La canzone stata votata come la canzone italiana più bella degli ultimi 45 anni in occasione del concorso radiofonico I Love my Radio[ e ha ispirato il film di Stefano Salvati "Albakiara" in cui recita il figlio di Vasco, Davide.

(foto Getty Images)