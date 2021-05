Levante buon compleanno

Levante è il nome d'arte di Claudia Lagona, nata a Caltagirone, in Sicilia, il 23 maggio 1987. Nel 2011 Claudia, non ancora Levante, si trasferisce a Torino con la madre e i tre fratelli. Si recherà poi in Gran Bretagna, a Leeds.

Nel 2014 esce il suo primo album, "Manuale distruzione". L'anno successivo è quello dell'album "Abbi cura di te". Nel 2017 esce "Nel caos di stanze stupefacenti". L'album "Magmamemoria" è del 2019.

Levante è anche autrice di romanzi: ha pubblicato "Se non ti vedo non esisti", entrato nella classifica dei libri di narrativa più venduti in Italia, "Questa è l'ultima volta che ti dimentico" e "E questo cuore non mente".

Levante ha appena pubblicato la canzone "Dall'alba al tramonto".

