Franco Battiato: adesso Catania gli dedica il suo bellissimo lungomare

Franco Battiato, che ci ha lasciati il 18 maggio, era nato nell'allora Ionia, oggi Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

E la città etnea adesso ha deciso di dedicare all'artista il suo splendido lungomare, che corre scenografico tra l'Etna e il mar Ionio. Sempre il lungomare ospiterà una statua del musicista, realizzata da alcuni street artist.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha dichiarato: «La spettacolarità del nostro lungomare che unisce visivamente l’Etna con il mare Ionio, nel contesto della roccia lavica delle antiche eruzioni del nostro Vulcano diverrà simbolo di un uomo, un artista che ha interpretato magnificamente i valori della natura travalicando i confini della Sicilia e dell’Italia per la sua innata capacità di cogliere i sentimenti più profondi dell’umanità. La grande emozione che ha suscitato in tutta l’Italia la morte di Franco Battiato ci ha convinti che per ricordare una personalità che ha segnato i sentimenti di generazioni di cittadini, era necessario intestargli un luogo che ne ricordasse la grandezza artistica e di innamorato della nostra città, che per il suo straordinario talento lo aveva adottato da fin giovanissimo».

(Foto di notiziecatania da Pixabay)