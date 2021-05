Laura Pausini e quella bellissima torta di compleanno

IL 2021 ha regalato a Laura Pausini tante soddisfazioni. Una tra tutte, il Golden Globe vinto per la canzone "Io sì/Seen". E poi l'emozione di essere candidata agli Oscar, la serata di gala dei David di Donatello... Ma una delle gioie più grandi per l'artista è stata quella di festeggiare il compleanno (il 16 maggio ha compiuto 47 anni) con la sua famiglia.

La prova? Le foto che Laura ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Nelle immagini si vedono palloncini festosi e una grande scritta dorata Laura. E naturalmente la famiglia: i genitori, il marito Paolo e la figlia Paola. Soprattutto i genitori sono stati il vero dono di compleanno per la Pausini. In tempi di virus e restrizioni, poter riabbracciare i propri cari è infatti il regalo più desiderato. Ecco che appunto Laura scrive: «Grazie a tutti per i vostri messaggi di auguri e i vostri regali! Oggi ho ricevuto una sorpresa meravigliosa: i miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina! È stata una giornata da ricordare!».

Naturalmente non mancava la torta: tutta celeste, con decorazioni oro, faceva davvero la parte del leone. Eccola, protagonista delle immagini di compleanno.

