I Duran Duran e l'anticipazione del nuovo singolo: il video!

Grandi novità in arrivo dai Duran Duran. Il 19 maggio esce infatti il nuovo singolo, "Invisible". La canzone è tratta da quello che sarà il 15° album in studio della band, in uscita nel 2021. I Duran non pubblicavano un nuovo album dai tempi di "Paper Gods", nel 2015. Ecco un assaggio di "Invisible".

I Duran Duran eseguiranno la canzone dal vivo durante i Billboard Music Awards, il 23 maggio. E molta musica della band è in arrivo, a giudicare da quanto Nick Rhodes ha rivelato durante un'intervista con Red Ronnie. Si parla di un'antologia, per celebrare i primi 40 anni di carriera della band. Inoltre, il gruppo sta selezionando moltissime canzoni non ancora pubblicate. Circa l'album in arrivo, Rhodes ha poi aggiunto che al progetto ha lavorato anche Giorgio Moroder e che Graham Coxon (Blur) suonerà la chitarra.

I Duran Duran quest'anno avevano pubblicato la cover di un classico di David Bowie, "Five Years".

(Foto Getty Images)