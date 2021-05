Cesare Cremonini che canta Sei bellissima dal golfo di Napoli è pura magia

Che regalo ha fatto a Napoli Cesare Cremonini: una dedica meravigliosa, una dichiarazione d'amore che è pura magia.

L'artista si trova a Napoli. In un hotel con vista mozzafiato sul golfo della città. Arriva il tramonto, quel momento del giorno in cui le luci trascolorano, il blu del cielo si fa più profondo, il mare più cupo e si accendono come piccole stelle pulsanti le mille luci della città. Non è ancora sera, non è più giorno pieno: un momento di magia, che conquista il cuore di Cremonini. Il musicista non resiste, prende la chitarra e fa partire la sua commossa dichiarazione d'amore per Napoli, per la sua bellezza che prende gli occhi e il cuore.

Cesare intona una delle sue canzoni più belle, "Poetica". E canta, dedicandole a Napoli, queste parole: «Questa sera sei bellissima... Se sai che non è finita abbracciami».

Il resto è un video, pubblicato su Instagram, che ha emozionato tutti i fan. E non solo quelli napoletani...