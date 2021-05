Figli, che passione: P!nk racconta la vita da mamma e da lavoratrice in un video commovente

Curarsi dei figli e lavorare: un impegno ben noto a molte donne. A raccontarlo adesso è P!nk, con un video che mescola simpatia ed emozione, sorrisi e dolcezza. Nelle immagini, si vede l'artista prepararsi ai suoi tour, essere osannata da stadi in delirio, indossare costumi incredibili e... cullare il figlio Jameson. O giocare con la figlia Willow in camerino. Insomma, un tenero reportage che racconta la vita di una mamma in tour, tra pappe ai figli, giocattoli e prove sul palco.

Il video è il trailer per il documentario sul tour di P!nk "All I Know So Far", dedicato a raccontare il dietro le quinte della tournée del 2018/19 legata all'album "Beautiful Trauma". P!nk stessa rivela: "Ho sempre voluto essere una rockstar" e subito dopo: Ho sempre sognato di essere madre. E ora, avere qui con me la mia famiglia e il mio team e i miei fan... supera i miei sogni più grandiosi".

(foto Getty Images)