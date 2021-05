Freddie Mercury e quei suoi due grandi amori

La musica, certo. Ma Freddie Mercury, oltre alla grande passione per il mondo dell'arte, ebbe anche due profondi, grandissimi amori.

Il primo fu quello per Mary Austin. Freddie la conobbe quando aveva 24 anni. Mary lavorava come commessa a Londra, in una boutique. La relazione era davvero seria, tanto che si arrivò a un fidanzamento ufficiale e si parlava già di matrimonio.

Ma poi... poi Freddie divenne una celebrità. E confessò anche a Mary la sua bisessualità. Le nozze andarono in fumo, ma l'amicizia tra Mary e Freddie invece decollò. L'artista le regalò un appartamento e definì sempre Mary "l’amore della sua vita".

L'altro grande amore di Mercury fu Jim Hutton, un parrucchiere. Freddie lo incontrò nei primi Anni Ottanta in un bar, ma quel primo incontro non ebbe seguito. I due ebbero modo di incontrarsi nuovamente poco dopo e quella volta la scintilla invece scoppiò. Anzi, Jim si trasferì in casa di Freddie, dove rimase fino alla morte dell'artista, il 24 novembre 1991.

A quel punto, tragedia nella tragedia, Jim dovette abbandonare la meravigliosa casa di Freddie, Garden Lodge. Mercury l'aveva infatti lasciata in eredità a Mary Austin, a cui era andata anche buona parte del patrimonio dell'artista. Jim ebbe 500.000 sterline e tornò a vivere in Irlanda, la sua terra d'origine.

Jim Hutton tornò alla ribalta nel 1994, quando pubblicò un libro di memorie intitolato "Mercury and Me”, con numerosi particolari sulla vita trascorsa con Freddie e molte foto inedite. Inutile a dirsi, dal volume traspariva un certo astio nei confronti di Mary Austin.

Hutton scomparve infine il 1 gennaio 2010.

