Laura Pausini ai David: più commossa che agli Oscar

Laura Pausini si è esibita nella meravigliosa cornice del Teatro dell'Opera di Roma, durante la serata di premiazione dei David di Donatello. E nonostante l'artista avesse cantato alla cerimonia degli Oscar, l'emozione di eseguire la sua "Io sì/Seen" in un teatro italiano tanto prestigioso è stata davvero grande.

“Le luci, il sipario, il teatro dell’Opera, l’Italia. Grazie ai David, è sempre un’emozione tornare a casa”, ha twittato Laura.

Le luci, il sipario, il teatro dell’Opera, l’Italia. ⁰Grazie @PremiDavid è sempre un’emozione tornare a casa.



The lights, the curtain, the Teatro dell'Opera, Italy. ⁰Thank you @PremiDavid , it is always emotional to go home.#IoSiSeen #David2021 pic.twitter.com/SCJg6dHitP