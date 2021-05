Bono: una canzone inedita per Sean Penn. Il video

Bono ha composto una nuova canzone, destinata a far da colonna sonora al documentario “Citizen Penn” di Don Hardy. Il brano si intitola "Eden: To Find Love".

Ecco il video.

La canzone accompagna il documentario dedicato all'attività umanitaria di Sean Penn, due volte premio Oscar (per "Mystic River" e "Milk"). Il celebre attore, con un gruppo di volontari, si era infatti recato nel 2010 ad Haiti per portare aiuti concreti dopo un terribile terremoto che aveva flagellato l'isola. L'impegno di Penn non si esaurì nel solo sostegno ai terremotati: nacque infatti grazie a quell'esperienza sul campo un un’organizzazione non-profit, CORE, attiva anche negli Stati Uniti.

Sean Penn ha raccontato così la sua esperienza: «dal clima alla risoluzione dei conflitti, alla povertà e alla battaglia contro il Covid-19, noi cittadini dobbiamo prestare servizio per aiutare gli altri. La missione può essere una strada accidentata, ma che tutti dobbiamo percorrere. Don Hardy, il regista, ha viaggiato con CORE per oltre 10 anni e spero che la sua opera cinematografica trovi una qualche forma di ispirazione per chi la guarda».