Bob Marley: il ricordo

L'11 maggio 1981 a Miami moriva Bob Marley, il celebre cantautore, chitarrista e attivista giamaicano. Fu grazie all'arte e al carisma di Marley che il mondo conobbe e apprezzò la musica reggae, fino ad allora poco popolare fuori dalla Giamaica. Secondo il magazine Rolling Stone, Bob Marley si trova al 19º posto nella lista dei 100 migliori cantanti e all'11º posto nella lista dei 100 migliori artisti.

Tra le sue canzoni più amate vanno ricordate "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", "Is This Love", "One Love", "Africa Unite", "Catch a Fire", "Could You Be Loved", "Get Up, Stand Up", "Redemption Song", "Stir It Up".

Nei suoi brani, Marley invita a lottare contro l'oppressione politica e razziale e si appella tutti i popoli di colore per raggiungere la libertà e l'uguaglianza

Marley non fu solo un artista, ma ebbe un ruolo fondamentale di leader politico, spirituale e religioso e ottenne nel 1978 la medaglia della pace dalle Nazioni Unite.

(Foto Getty Images)