Anche i Duran Duran piangono Nick Kamen

La scomparsa di Nick Kamen ha colpito profondamente i fan. E non solo. Se per tanti ascoltatori la sua indimenticabile hit "Each Time You Break My Heart" è stata la colonna sonora dell'adolescenza e dei primi amori, per molti musicisti Nick kamen è sttao un caro amico e un collega capace di farsi amare e rispettare.

Così, dopo lo straziante addio di Madonna (che lo aveva lanciato nel mondo della musica), anche i Duran Duran hanno voluto ricordare Nick Kamen con un post pubblicato sulla pagina Instagram della band.

John Taylor, a nome del gruppo, ha scritto: «E' così doloroso sapere della scomparsa di Nick Kamen. Una delle persone più adorabili e gentili mai incontrate. Era un caro amico di mia figlia e di sua madre. Mancherà davvero tantissimo, a tutti noi. Riposa in pace Nick».

(Foto Getty Images)