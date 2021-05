Lorenzo Jovanotti e quei messaggi in codice: arriva nuova musica?

Cosa sta facendo in questi giorni Lorenzo Jovanotti? A giudicare dalla sua pagina Instagram, suona in casa la sua chitarra e pensa alla musica. E ai live. Sono numerose infatti le foto dei grandi show dell'artista che sono state pubblicate ultimamente sul suo account.

Un momento nostalgico, per i bei tempi, da tutti rimpianti, in cui si poteva andare a un concerto ed emozionarsi al suono della musica preferita? Sì, ma non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Alcuni hashtag che accompagnano le immagini fanno infatti pensare e ben sperare. Si tratta di espressioni come #civediamoingiro #primaopoi #apresto #lannodellatigre #nuovaera. E pensando che l'anno della Tigre è il 2022, non siamo poi così lontani da qualche novità, che si preannuncia grande. Sarà anche un intenso, emozionante live? Staremo a vedere.

