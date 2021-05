Lionel Richie e quel commovente omaggio al padre

Un ricordo speciale, un omaggio commosso alla figura paterna: è quello che il grande Lionel Richie ha voluto creare per ricordare il padre, ormai scomparso.

Il musicista ha chiesto di realizzare una scultura in cui due mani si univano teneramente: la sua e quella del papà. Richie ha ricordato questo episodio intimo e commovente durante la sua intervista allo show televisivo "Watch What Happens Live" e ha raccontato che l'opera è stata realizzata prima della morte del padre.

1 of my fave photos @MusiCares where I brought a bronze sculpture of my father's hands & mine to share this moment w/ him. #HappyFathersDay pic.twitter.com/ooOtrwxpVc — Lionel Richie (@LionelRichie) June 18, 2017

«Non stava andando bene», ha rivelato Lionel «e ho pensato che avrei voluto qualcosa che mi ricordasse sempre che lui mi è vicino: così ho fatto questo».

Lionel Richie, durante l'intervista, ha anche mostrato alle telecamere l’Oscar vinto nel 1985 grazie alla canzone «Say You, Say Me», che faceva parte della colonna sonora del film "Il sole a mezzanotte". Con grande sincerità, Richie ha anche confessato tutta la sua delusione quando invece non ha vinto l'Oscar nel 1981. In quell'occasione, "Arthur's Theme" di Christopher Cross (dal film "Arturo", con Liza Minnelli. battè il suo duetto con Diana Ross "Endless Love".

(Foto Getty Images)