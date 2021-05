Nick Kamen: addio al cantante di Each Time You Break My Heart

Nick Kamen è morto. Il pubblico lo aveva amato per l'indimenticabile hit "Each Time You Break My Heart", del 1986.

Nick Kamen aveva 59 anni. A dare la notizia è stato il suo amico Boy George, con un post su Instagram.

Pupillo di Madonna, si era fatto conoscere anche come protagonista di un'iconica campagna per i Levi's 501.

