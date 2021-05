Enrique Iglesias buon compleanno

Enrique Iglesias (il suo nome completo è Enrique Miguel Iglesias Preysler) è nato a Madrid, l'8 maggio 1975 ed è figlio del celebre artista Julio Iglesias e della giornalista e modella filippina Isabel Preysler.

Nel corso della sua carriera, Enrique ha venduto oltre 180 milioni di dischi e ha anche recitato nei film "Desperado" e "C'era una volta in Messico" di Robert Rodríguez, con Antonio Banderas, Salma Hayek e Johnny Depp.

La sua compagna è la ex campionessa di tennis Anna Kurnikova. La coppia ha due gemelli, Nicholas e Lucy, nati il 16 dicembre del 2017, e Mary, nata nel 2020.

Ecco 5 canzoni di Enrique Iglesias per celebrare il suo compleanno.

Rhythm Divine - primo singolo estratto dall'album "Enrique" del 1999.

Hero - tratto dal secondo album in studio "Escape". La canzone fu trasmessa in radio per la prima volta nel novembre del 2001, due mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre e fu usata dai dj di New York come sottofondo nei video con le scene dei soccorsi sulla scena dell'attentato. Iglesias la eseguì al concerto di beneficenza per le vittime degli attacchi, con Bruce Springsteen, Sheryl Crow e Bon Jovi.

Could I Have This Kiss Forever - duetto fra Enrique Iglesias e Whitney Houston (a comporlo è stata Diane Warren), La canzone è stata pubblicata per la prima volta nell'album "Enrique".

Bailamos - La prima pubblicazione è avvenuta in una versione a tiratura limitata dell'album "Cosas del amor". Il brano ha poi fatto parte della colonna sonora del film "Wild Wild West" con Will Smith.

Be With You - La canzone è tratta dall'album "Enrique"

(foto Getty Images)