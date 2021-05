Maroon 5: in arrivo l'album Jordi

Nuova musica in arrivo per i Maroon 5. La band ha infatti annunciato che l'11 giugno uscirà "Jordi".

Dell'album fa parte anche l'ultimo singolo “Beautiful Mistakes” featuring Megan Thee Stallion. Per lanciare l'album, i Maroon 5 si esibiranno in una performance virtuale il 4 giugno.

La band può vantare ben 3 Grammy Award, 75 milioni di album e 400 milioni di singoli venduti nel mondo. L'esordio è avvenuto con il disco “Songs about Jane” (disco d’oro in Italia). Sono poi arrivati “It Won't Be Soon Before Long”, “Hands All Over“ (con le hit “Moves Like Jagger” e “Overexposed” ), “V“ (con “Maps”, “Animals” e “Sugar”) e “Red Pill Blues” (con “Girls Like You”).