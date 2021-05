Rag’n’Bone Man: ecco la nuova canzone

Rag’n’Bone Man ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola"Crossfire" e fa parte dell'ultimo album del musicista, "Life By Misadventure", in arrivo il 7 maggio.

Rag’n’Bone Man ha già condiviso due canzoni del disco, il singolo "All You Ever Wanted’" e la collaborazione con P!nk "Anywhere Away From Here".

Il musicista ha descritto con queste parole "Crossfire": «l'idea mi è venuta nel corso di un folle sogno. Ho composto la canzone con Ben JC (il mio tastierista e co-autore del disco) e Bill (il mio straordinario bassista) e sono davvero felice di poterla suonare dal vivo... Abbiamo avuto un po' di tempo per fraternizzare con queste nuove canzoni. Toppo spesso, nel mio metodo di lavoro precedente, componevamo una canzone e la eseguivamo il giorno stesso, e quella era la versione usata nel disco. Ora è molto più facile portare vere emozioni nella musica».

