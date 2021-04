Phil Collins alla riscossa!

Phil Collins è più in forma che mai e desideroso di esibirsi dal vivo con i Genesis. Anzi, al grande tour della reunion, battezzata "The Last Domino?" sono state aggiunte nuove date, come ha rivelato lo stesso musicista con un bellissimo video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

IL tour che doveva veder tornare insieme Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford era in programma per novembre e dicembre 2020. Poi era stato rimandato a causa della pandemia. Le prime date adesso sono in programma a novembre e dicembre di quest'anno. Le città per ora interessate sono quelle degli Stati Uniti e del Canada: Chicago, Washington, DC, Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Philadelphia, New York, Columbus, Belmont Park, Pittsburgh e Boston

In tour ci sarà anche il dotatissimo Nic Collins, figlio di Phil, alla batteria.

(Photo Getty Images)