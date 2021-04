Elodie buon compleanno

Elodie è nata a Roma il 3 maggio del 1990. Il padre è un artista di strada, la madre, Claudia Marthe, modella e cubista è nativa dell'arcipelago della Guadalupa. L'infanzia non è facile, a causa di una malattia che colpisce la madre e del successivo divorzio dei genitori. Ma queste difficoltà temprano il suo carattere. Tuttora Elodie è molto legata alla sua famiglia, alla sorella minore Fay, alla nonna materna Marise e al padre adottivo Andrea.

Appena diciannovenne, Elodie lascia il liceo pedagogico e si trasferisce in Salento per amore. Per mantenersi, lavora come modella e come vocalist nella discoteca Samsara Beach, dove conosce Sergio Sylvestre (con cui parteciperà ad Amici di Maria De Filippi nel 2015) ed Emma Marrone, che produrrà i suoi primi dischi. Ad Amici, Sylvestre si aggiudicherà il primo posto, Elodie il secondo.

Nel 2009 era stata invece scartata da X Factor. Simona Ventura le avrebbe detto: «non ti prendo perché non ci tieni abbastanza».

Elodie ha anche recitato nel film di Federico Moccia “Non c’è campo" (2017) e ha dato la sua voce a Barb, personaggio del film d’animazione "Troll World Tour" (2020)

Tra le sue influenze musicali Elodie cita Etta James, Raf, Nina Simone, Carmen McRae, Giorgia e Lucio Battisti.

