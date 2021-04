Christopher Cross buon compleanno

Christopher Cross è nato a San Antonio, in Texas, il 3 maggio 1951.

Grazie al suo primo album, intitolato "Christopher Cross", nel 1981 ha vinto ben vinto cinque Grammy Award nel corso della 23ª edizione del premio: per il miglior disco, il miglior album, la miglior canzone ("Sailing"), il miglior arrangiamento e come miglior artista esordiente.

Christopher Cross ha anche vinto il Premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale per "Arthur's Theme (Best That You Can Do)", tratta dalla colonna sonora del film "Arturo". Una curiosità: Cross inserisce sempre nelle copertine dei suoi dischi un fenicottero rosa.

