Zucchero: in arrivo un nuovo progetto

Zucchero è di ritorno con un nuovo progetto discografico. Anticipato dai brani "Spirito nel buio" e "L'amore è nell'aria", pubblicati il 23 aprile, uscirà il 14 maggio “InAcustico D.O.C. & More", che contiene tutte le canzoni dell’ultimo album di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi ri-arrangiati in una nuova veste acustica.

Si tratta di ben 25 brani disponibili in formato doppio cd, triplo vinile, digitale e in versione triplo lp autografato (in edizione limitata).

Questa è la tracklist:

CD1: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” (feat. Frida Sundemo), “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va”, “Badaboom” (Bel Paese), “Tempo al Tempo”, “Nella Tempesta”, “My Freedom” (Bonus Track), “Someday” (Bonus Track) e “Don’t Let It Be Gone” (Bonus Track).

CD2: “Voci”, “Il suono della domenica”, “Blu”, “È un peccato morir”, “Dindondio”, “L’amore è nell’aria”, “È delicato”, “Ci si arrende”, “Wonderful life”, “Love is alla round?” e “Hai scelto me”.