Dua Lipa ed Elton John: gli emozionanti duetti

Una delle tradizioni che da qualche anno si porta dietro la premiazione degli Oscar è il pre-party di Elton John, giunto ormai alla sua edizione numero 29. Una festa organizzata dal cantante di Pinner con l’obiettivo di raccogliere fondi per la sua associazione benefica Elton’s AIDS Foundation. Ovviamente siamo in tempo di Covid e quindi lo show si è tenuto in streaming, visibile tramite l’acquisto di un biglietto. A condurre il tutto lo stesso cantante inglese, il marito David Furnish e l’attore Neil Patrick Harris (dalle nostre parti conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella comedy “How I Met Your Mother”).

Tanti gli ospiti: Lady Gaga, Elizabeth Hurley, Cynthia Erivo, Anthony Fauci e molti altri. Attrazione principale è però stata Dua Lipa, che ha cantato le sue "Don't Start Now", "Levitating," "Hallucinate" e "Pretty Please", tutte con un inedito arrangiamento orchestrale. Poi è arrivato il momento dei duetti: "Bennie and the Jets" (del padrone di casa) e "Love Again" (della giovanissima cantante). Elton John ha suonato il suo amatissimo pianoforte e ha omaggiato la sua ospite con un efficace “accidenti, mi hai fatto innamorare di nuovo!”. Dua Lipa da parte sua non ha nascosto l’emozione e ha ringraziato Elton John: “Essere qui è un sogno e un onore”.

(foto Getty Images)