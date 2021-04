I Coldplay e quella grande sorpresa in arrivo

Arrivano novità dal fronte Coldplay, anche se avvolte dal mistero.

Sulle pagine Twitter e Facebook ufficiali della band, Chris Martin e soci si sono rivolti ai fan. Chiedendo loro una cortesia. Ecco il testo del massaggio: «Ciao a tutti. Vi chiedo un favore. Registratevi mentre cantate il 'woah-oh-ohs' del finale di 'Viva la vida', poi caricate la clip su YouTube e mandate il link al sito https://coldplay.com/viva»

"Viva la vida" è la canzone che nel 2008 fece dei Coldplay una band di risonanza mondiale, dopo l'uscita dei primi tre album "Parachutes", "A Rush of Blood to the Head", "X&Y".

Ma che utilizzo avranno i video inviati dai fan alla band? Ecco che arriva il mistero. Per ora nulla si sa al proposito. Non manca però chi sostiene che i Coldplay potrebbero utilizzarli il 22 maggio, quando si esibiranno all'edizione virtuale del festival di Glastonbury.

I Coldplay non suonano dal vivo da parecchio tempo. Nel 2019 annunciarono infatti che avrebbero rinunciato alle performance live fino a che i tour mondiali non fossero diventati realmente ecosostenibili. Le loro ultime esibizioni furono dunque quelle del novembre 2019 per promuovere l'ultimo album "Everyday life". Gli show furono trasmessi in streaming da Amman (un concerto all'alba e uno al tramonto) e dal Museo di Storia Naturale di Londra.

(Foto Getty Images)