24 aprile 1968: What a Wonderful World al 1° posto in classifica

Il 24 aprile 1968 "What a Wonderful World" entrò al al 1° posto nella classifica britannica dei singoli più venduti. Louis Armstrong, che interpretava la canzone, batté così i Beatles e divenne l'artista più anziano (aveva quasi 67 anni) a salire in cima alla vetta delle classifiche britanniche.

"What a Wonderful World" era stata scritta da Bob Thiele (con lo pseudonimo George Douglas) e George David Weiss e interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1967. Nel 1988 fu il celebre film interpretato da Robin Williams, "Good Morning, Vietnam", a farla tornare in auge.

Celebri cover del brano furono realizzata anche da Diana Ross e Celine Dion.

