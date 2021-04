Ennio Morricone: il meraviglioso omaggio on line

Indimenticabile Ennio Morricone. Il grande maestro italiano, premio Oscar, che ha firmato pagine gloriose della musica internazionale, regalandoci memorabili colonne sonore.

Morricone è scomparso nel luglio dello scorso anno, ma gli omaggi alla sua figura e alla sua arte sono incessanti. Come il Concerto “Omaggio A Ennio Morricone” tenuto da Leandro Piccioni e il Quartetto Pessoa in occasione della serata inaugurale del festival del Cinema italiano di Madrid 2020. La performance era stata eseguita presso il Forum Music Village di Roma il 26 novembre e adesso si può ammirare anche sul canale You Tube del Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni, fino al 4 giugno 2021.

Si tratta di cinque appuntamenti dedicati ai momenti più grandi del Maestro. Il primo video è “Mission” dalla celebre colonna sonora per l'omonimo film di Roland Joffè., interpretato da Robert De Niro.

(Foto Getty Images)