Madonna non dimentica le sue origini italiane

Madonna ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini italiane. A partire da quella celebre T-shirt con la scritta Italians Do It Better, indossata nel 1986 sul set della sua hit “Papa Don’t Preach” (video poi premiato ai World Music Video Awards 1987 come più popolare d’America e miglior clip del mondo).

E da allora Madonna ha sempre dimostrato il suo legame d'affetto con il nostro paese (i suoi nonni paterni, Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio erano di Pacentro, in provincia dell'Aquila). In occasione del suo primo concerto italiano, a Torino nel 1987, la star ha anche incontrato i parenti in Abruzzo e durante gli show e le trasmissioni televisive italiane salutava Pacentro. Quando poi il terremoto del 2009 devastò l'Aquila (e Pacentro) Madonna fece una donazione di oltre 500.000 dollari.

E anche la Puglia è stata meta delle sue vacanze e dei suoi viaggi, anche per festeggiarvi il suo 59esimo compleanno, con tanto di danze tradizionali del luogo.

Insomma, Madonna ha un'anima italaina, come ha ricordato in un'intervista al quotidiano francese Le Figaro: «Parlo con le mani, piango molto, sono appassionata, ho un brutto carattere e amo le belle scarpe».

Non solo le belle scarpe: Madonna ama anche il cibo italiano. Guardatela appunto in questi scatti. Elegantissima, con i lunghi capelli biondi, si delizia con un piatto di pastasciutta. Davvero molto, molto generoso.

(Foto Getty Images)