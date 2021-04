Tutta l'emozione di Brian May mentre suona l'Inno alla gioia

Brian May non ama stare con le mani in mano, anche in questo periodo di forzata inattività. Eccolo dunque unirsi a uno speciale progetto benefico, a favore dell'industria musicale spagnola.

Numerosi artisti spagnoli hanno infatti unito le forze per registrare la loro versione dell'"Inno alla gioia" di Beethoven e Brina May si è unito al gruppo, donando un suo elettrizzante assolo di chitarra. La "nuova versione" dell'"Inno alla gioia" è stata battezzata "Himno a la Alegría" e vuole essere testimonianza di «armonia e speranza, fratellanza e unione». Il video è questo e per ammirare la performance di May dovete andare a 1 minuto e 40 secondi circa.

Brian May ha definito così il progetto: «Un evento meraviglioso! L'inno alla gioia di Beethoven diventa Himno a la Alegría, con uno stupefacente cast di talenti. Sono onorato di esserne ospite. Congratulazioni a tutti!».

