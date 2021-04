Tree Ticket: il biglietto del concerto si paga... in alberi!

Già parlare di un concerto in presenza di questi tempi è cosa rara, se poi aggiungiamo che si tratta di uno spettacolo il cui ingresso si paga in alberi… Andiamo con ordine. L’appuntamento è fissato in Trentino, il prossimo 29 maggio, alla Malga Costa in Val di Sella.

Quel giorno doppio concerto – il primo alle 14, il secondo alle 17 – con un pubblico limitato a 40 persone per ogni turno, diciamo così. Chi va in scena? Il violoncellista Mario Brunello e, altra particolarità, il botanico Stefano Mancuso. Ma dicevamo dei biglietti: il sistema di pagamento è stato infatti denominato TreeTicket e in pratica una volta acquistato il diritto all’accesso all’area dell’evento dal sito artesella.it, si scarica l’attestato di adozione di un albero che verrà poi piantumato nell’area, colpita nell’ottobre del 2018 dalla tempesta Vaia, quella che sradicò centinaia di alberi a grosso fusto in tutto il nord-est.

Non solo, i titolari del biglietto verranno poi invitati nei mesi successivi all’evento di messa a dimora delle piante e a seguirne la crescita. Particolare infine anche la scelta dell’opera musicale eseguita: si tratta della Seconda Partita in re minore per violino solo di Bach, la cui architettura è basata su una variazione che si costruisce pian piano su se stessa, proprio come una pianta.

Ultima curiosità: l’evento è anticipato da un test in Sicilia, nella food forest “Saja” a Paternò, in data 18 aprile 2021 alle ore 18 con il concerto “Phonosynthesis” che vede sul palco Roy Paci e Angelo Sicurella. Lo show sarà trasmesso in live streaming dalla pagina Facebook di Roy Paci, durerà in base alla quantità di alberi adottati fino alla fine dell’evento: più grande è il nuovo bosco che si verrà a creare, più a lungo durerà il concerto. L’obiettivo è raggiungere i 1200 nuovi alberi per Saja per un’ora di concerto.

(Foto di DarkmoonArt_de da Pixabay)