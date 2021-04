Freddie Mercury e quella sua colossale statua nel giardino del batterista dei Queen: la storia

Forse non sapevate che esiste una colossale statua di Freddie Mercury. E' in bronzo, alta ben sei metri e fu realizzata per promuovere il musical "We Will Rock You". Dopo la promozione, era rimasta per 12 anni dinanzi al Dominican Theatre di Londra. Finché il batterista dei Queen, Roger Taylor, aveva pensato bene di portarla a casa sua.

Naturalmente, Taylor ha molto spazio a disposizione. Possiede infatti una magione del XVIII secolo, circondata da una splendida proprietà, nel Surrey. Peccato che non avesse chiesto il parere e l'autorizzazione del consiglio comunale della zona. Ne nacquero dissapori e discussioni. Infine, Taylor ottenne l'agognato permesso. Adesso il musicista vuole ristrutturare la statua e risistemare tutto il giardino in cui si trova e stavolta ha chiesto in anticipo l'autorizzazione necessaria. IL suo progetto prevede una struttura dedicata alla zona piscina con tanto di bar, idromassaggio, palestra, spogliatoi e una terrazza. Inutile a dirsi, la vista è sulla statua di Freddie.

Taylor aveva raccontato al magazine The Sun come gli era nata la bizzarra idea di portarsi una statua di 6 metri in giardino: «La statua era in un magazzino e costava dei soldi tenerla lì, quindi mi sono detto “perché non farla mettere su un camion, portarla qui e piazzarla in giardino?”. Ho anche pensato che sarebbe stato molto divertente avere la statua qui e penso che anche Freddie avrebbe trovato la cosa divertente».

E probabilmente è davvero così.

