Ecco il brano creato con il ronzio delle api

Uno dice “The queen” e pensa subito a Elisabetta II, la Regina d’Inghilterra che con la sua (apparente) imperturbabilità ha attraversato gli ultimi 70 anni di storia britannica, europea, mondiale.

Ma in questo caso si tratta del nuovo brano di Max Casacci, produttore e chitarrista che nel corso degli anni ha dato un contributo davvero importante alla musica italiana, prima con la sua militanza negli Africa Unite e poi come mente e fondatore dei Subsonica.

Negli ultimi anni ha poi dato vita al progetto Deproducers, insieme al bassista Gianni Maroccolo (ex Litfiba, CCCP, CSI, PGR), Riccardo Sinigallia e Vittorio Cosma. Da sempre schierato in prima fila sulle questioni ambientali, lo scorso dicembre ha pubblicato “Earthphonia” una vera e propria opera sonora creata però senza utilizzare gli strumenti tradizionali. Un esempio? Proprio “The Queen”, terzo estratto di quel disco, in cui la regina di cui si parla è un’ape, che presta la sua “voce”.

Casacci ha infatti campionato i ronzii delle api e da lì è partito per la creazione del brano, utilizzando anche suoni ottenuti con gli attrezzi usati quotidianamente dagli apicoltori. Una canzone – se si può definire così – che sostiene la campagna #SaveBeesAndFarmers, in Italia patrocinata da Slow Food: l’obiettivo è quello di spingere l’Unione Europea a intervenire con una normativa mirata alla salvaguardia delle api e degli impollinatori e al contempo sostenere gli agricoltori nella necessaria transizione ecologica.

Le api sono un elemento di primaria importanza nell’equilibrio ambientale, tanto che secondo la FAO ben 71 delle 100 specie di colture alimentari che forniscono il 90% del cibo del mondo sono impollinate da api. L’incremento dell’uso dei pesticidi sta però diminuendo in maniera sensibile il numero della popolazione delle api in tutto il mondo.

Ecco il video di The Queen:

(foto Getty Images)