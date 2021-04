Freddie Mercury: la sua vita raccontata dalle sue foto più belle

Arriva un nuovo documentario dedicato alla vita straordinaria di Freddie Mercury. A mandarlo in onda è la BBC. Ma in cosa questa nuova produzione si distingue dai precedenti documentari dedicati al musicista? Be', presto detto: la vita dell'artista è in questo caso raccontata attraverso una serie di scatti fotografici, di cui molti inediti.

La BBC presenta così il progetto: «L'immagine di Freddie Mercury è ben nota nel mondo. E' stato uno tra gli uomini più fotografati della storia Ma può una manciata di scatti rivelare nuove verità su qualcuno di cui crediamo di conoscere tutto? Questo documentario getta una lente davvero unica su una vita straordinaria, concentrandosi su 10 precise fotografie, tra scatti iconici e immagini private, e sui loro segreti, rivelati da chi c'era in quel momento e da chi meglio conosceva Freddie Mercury.

A ogni puntata dunque una foto fa scoprire nuove verità sull'artista. Si vedono le immagini du Freddie bambino a Zanzibar, nel 1946, con la bambinaia; quelle della scuola a Panchgani, in India, dove il piccolo Farrokh fu per la prima volta soprannominato Freddie, e poi gli scatti del college a Londra, fino a quelle con i Queen e dell'indimenticabile performance al Live Aid del 1985.

A parlare di Freddie sono tra gli altri Rose Rose, la prima fidanzata di Freddie, che ricorda gli anni di scuola dell'arte a Ealing; Lesley Anne Jones, la biografa dell'artista, che ci racconta la sua carriera. E Peter Freestone, amico e assistente personale del musicista, che rievoca i giorni più tristi, quelli precedenti la scomparsa di Mercury, nel 1991, a soli 45 anni.

(Foto Getty Images)