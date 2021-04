Zucchero pubblica la meravigliosa foto con Miles Davis

Ricordate il meraviglioso duetto tra Zucchero e Miles Davis "Dune mosse"? La canzone nacque 33 anni fa e Zucchero ha voluto ricordare quel momento magico pubblicando una bellissima foto sulla sua pagina Instagram. Nello scatto, l'artista è con l'immenso Miles Davis, all'Hit Factory Studio di New York.

"Dune mosse" faceva parte del quarto quarto album in studio di Zucchero, "Blue's". Il disco, del 1987, era nato durante il difficile periodo in cui Zucchero si stava separando dalla prima moglie, Angela, e alcune canzoni risentono di quel mood, come "Senza una donna", in cui appunto l'artista si immaginava solo, e "Non ti sopporto più" (titolo alquanto esplicativo). Dell'album facevano parte anche altre hit come "Pippo" (un amico del musicista, che gli corteggiò anche la moglie, proprio in questo periodo delicato) e "Solo una sana e consapevole libidine".

L?anno successivo all'uscita dell'album il promoter italiano di Miles Davis, Mimmo D'Alessandro, e Michele Torpedine, produttore del disco di Zucchero, fecero ascoltare a Davis "Dune mosse". L'artista statunitense apprezzò molto la canzone, e accetto l'idea di registrarne una versione con Zucchero, che fu poi inclusa nel disco "Zu & Co", del 2004.

