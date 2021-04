Lady Gaga esalta la creatività nel suo ultimo video

Non solo "House of Gucci". Anche se è infatti impegnata sul set del film dedicato alla fosca vicenda di Patrizia e Maurizio Gucci, Lady Gaga ha trovato il tempo per un nuovo video che la vede protagonista.

La clip si intitola "Creative Freedom Is Power" ed è un inno al potere creativo della fantasia. I meravigliosi abiti indossati da Gaga sono del suo brand Haus of Gaga, la colonna sonora è "Free Woman", tratta dal suo album del 2020 "Chromatica".

Il video è stato realizzato in collaborazione con Dom Perignon Rosé, di cui Lady Gaga è diventata ambassador. Nel video si vede anche una speciale scultura, ispirata a una bottiglia di Dom Perignon Rosé Vintage 2006, disegnata da Lady Gaga in collaborazione con Nicola Formichetti.

La scultura sarà riprodotta in appena 110 esemplari. Il ricavato dalla loro vendita sarà versato alla fondazione benefica di Lady Gaga, la Born This Way Foundation.

(foto Getty Images)