Madonna sempre più felice con il fidanzato

Madonna è sempre più felice e serena con il suo fidanzato, il ballerino 26enne Ahlamalik Williams, con cui fa coppia ormai da qualche tempo. La star ha trascorso con Ahlamalik anche la Pasqua, dopo aver festeggiato insieme lo scorso 14 febbraio San Valentino.

Secondo il magazine francese Madame Le Figaro, Madonna e Ahlamalik avrebbero iniziato a frequentarsi tre anni fa circa. Madonna aveva conosciuto Ahlamalik nel 2015, quando lo aveva scelto per far parte del Rebel Heart Tour. Evidentemente, ballando ballando qualcosa è nato tra i due e nel 2019 Ahlamalik è stato anche confermato per il Madame X Tour.

Alla fine del 2019 Madonna ha pubblicato le prime immagini che la vedevano con Ahlamalik.

Poi, durante il lockdown del 2020, è arrivata una bellissima dedica con foto (e bacio): «Buon compleanno amore mio. Non potrei immaginare una persona migliore di te con cui trascorrere questa quarantena»

Ahlamalik è noto anche con lo pseudonimo di Skitzo e ha lavorato con il Cirque du Soleil. E, se la coppia è felice della relazione, molto contento è anche il padre di Ahlamalik, che nel 2019 aveva dichiratao alla stampa, a proposito dell'amore tra suo figlio e Madonna, che «L'amore non ha età, mio figlio sta vivendo la vida loca e io sono felice per lui».

(Foto Getty Images)