Mariah Carey e il suo vaccino con do di petto

Vaccino e "acuto" per Mariah Carey. La cantante 52enne ha ricevuto la prima dose e ha documentato l'intero svolgimento della vaccinazione con un video, pubblicato su Instagram.

Prima dell'inoculazione l'artista confessa ai suoi 10 milioni di follower, di essere eccitata e un po' nervosa: "Questo sta distraendo i medici dal fare il proprio lavoro, ma sapete come sono, parlo senza pensarci troppo", e, come incoraggiamento per tutti, ha ribadito, che, si deve essere tutti uniti nella battaglia contro il Covid.



Poi, dopo avere preso fiato Mariah ha arrotolato la manica della maglietta e, mentre l'ago le entrava nel braccio, le è scappato uno dei suoi acuti, quasi un atto di liberazione: "Effetto collaterale del vaccino, G6", spiega la cantante, riferendosi alla nota più alta che si può intonare secondo la scala americana.

Guardando il braccio dopo la puntura, la diva ha scherzato: "Non c’è sangue. È normale? Questo conferma la mia teoria, secondo cui sono un vampiro". Ha quindi concluso il video con un messaggio per i suoi follower: ""Eccoci qui, sperando per il meglio. Vi incoraggio a prendere (il vaccino), il prima possibile".

