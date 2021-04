Bryan Ferry ha davvero un gran cuore: ecco perché

E' tra gli artisti più sofisticati del panorama internazionale. E adesso anche tra quelli più generosi. Bryan Ferry ha infatti deciso di pubblicare l'album che contiene la registrazione dal vivo dei concerti che si erano tenuti nel marzo 2020 presso la Royal Albert Hall di Londra. Gli show erano poi stati bruscamente interrotti a causa della pandemia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Ferry / Roxy Music (@bryanferry_roxymusic)

Così, la band e il tema di Bryan Ferry erano rimasti senza occupazione (come tutti i lavoratori dello spettacolo e della cultura, fermi ormai da più di un anno). Per aiutare i suoi tanti collaboratori, Ferry ha così deciso di donar loro tutti i proventi che saranno ricavati dalla vendita del disco. L'album (disponibile nei formati cd e vinile) è acquistabile unicamente sul sito del musicista.

In tema di live, Bryan ha anche commosso i fan pubblicando un rarissimo video della sua prima esibizione al Bataclan di Parigi il 26 novembre 1972.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Ferry / Roxy Music (@bryanferry_roxymusic)

Questa la tracklist dell'album:

1. The Thrill of it All

2. You Can Dance

3. Pyjamarama

4. Out of the Blue

5. Sign of the Times

6. The Bogus Man

7. Casanova

8. Limbo

9. Just Like You

10. Same Old Scene

11. Hiroshima Mon Amour

12. Your Painted Smile

13. Make You Feel My Love

14. Dance Away

15. Avalon

16. Street Life

17. Virginia Plain

18. Editions of You

(Foto Getty Images)