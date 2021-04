Michael Bublé e quella irresistibile dedica d'amore

Michael Bublé ha appena festeggiato i suoi primi dieci anni di matrimonio con Luisana Lopilato. La loro è una coppia affiatatissima, spiritosa, allegra e innamorata come non mai. Insieme, Michael e Luisana hanno anche affrontato momenti assai duri, come la grave malattia di uno dei figli, il piccolo Noah. Anzi, per seguirlo meglio e stare accanto alla moglie, Michael in quei cupi giorni ha anche abbandonato la musica.

Ma adesso è tornato il sereno e Michael manda una meravigliosa dedica alla moglie, per il loro decimo anniversario di nozze.

E Luisana risponde da par suo, con un video che è un mini-film dedicato al loro amore. La colonna sonora? Una canzone di Michael, naturalmente!

(foto Getty Images)