Imany canta Wonderful Life di Black

Ricordate Imany? Be', impossibile dimenticarla. La cantante francese originaria delle isole Comore nel corso degli anni ci ha regalato hit splendide com "You Will never Know" e "Don't be Shy" (più di 1 miliardo di stream) e ci ha conquistati con la sua voce profonda e il suo originale mix di soul, folk e blues.

Adesso, dopo la nascita del secondo figlio e la colonna sonora del film "Sous les jupes des filles", Imany è di ritorno. Per il nuovo album dovremo attendere fino a settembre, quando verrà pubblicata la sua ultima fatica, "Voodoo Cello".

E' invece uscito da poco il primo singolo tratto dall'album, davvero una bella sorpresa. Imany rilegge infatti a suo modo e con la sua peculiare vocalità un grande classico di Black, l'hit evergreen "Wonderful Life".

Nella sua versione, Imany aggiunge un pizzico di atmosfera positiva, per incoraggiarci a rimanere uniti.