Amy Winehouse: arriva un nuovo film

Non si arresta la produzione di film e dischi che riguardano Amy Winehouse. Se vi abbiamo già annunciato poco tempo fa la pubblicazione del cofanetto"Amy Winehouse At The BBC", adesso è la volta di un film.

La pellicola si intitola "Amy Winehouse: 10 Years On" e sarà in onda sulla BBC, per ricordare i dieci anni dalla scomparsa dell'artista, che ci ha lasciati il 23 luglio 2011. Il film è stato presentato con queste parole: «un'interpretazione al femminile della sua vita, dei suoi amori e della sua eredità, che farà luce su episodi finora mai resi noti».



A raccontare Amy saranno le persone che meglio l'hanno conosciuta. A parlare sarà soprattutto la madre, Janis, la cui visione «è profondamente diversa da tutte quelle che si sono susseguite fino a ora». La signora Janis Winehouse ha anche dichiarato: «Penso che il mondo non abbia conosciuto sul serio la vera Amy, quella che ho allevato, e spero di avere l'opportunità di offrire una maggior comprensione delle sue radici e uno sguardo più acuto sulla sua personalità più autentica».

Secondo Dov Freedman, Executive Producer della Curious Films «Amy è stata una vera icona musicale e non potremmo essere più orgogliosi di aiutare le persone a lei più vicine a raccontare la sua vera storia, 10 anni dopo la tragica morte».

