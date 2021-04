Pharrell Williams buon compleanno

Pharrell Williams è nato (con il nome di Pharrell Lanscilo) a Virginia Beach, il 5 aprile 1973. E' tra i principali artisti e produttori contemporanei e ha vinto tredici Grammy Award, sei Billboard Music Award e due BET Awards, oltre a due candidature ai Premio Oscar e una ai Golden Globe grazie al singolo "Happy" e alla produzione del film "Il diritto di contare".

Con Chad Hugo ha fondato i The Neptunes e con Hugo e Shae Haley ha fatto parte dei N.E.R.D. Come solista, ha pubblicato gli album "In My Mind" e "Girl". Tra le sue hit, "Can I Have It Like That", "Happy", "Freedom" e "Get Lucky" (con i Daft Punk), "Blurred Lines" (con Thicke) e "Feels" (con Calvin Harris).

Pharrell ha collaborato con artisti come Jay-Z, Madonna, Beyoncé, Justin Timberlake, Britney Spears, Ariana Grande, Kylie Minogue, Alicia Keys, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Daft Punk e Gwen Stefani. Ha prodotto e composto le colonne sonore dei film della saga trilogia "Cattivissimo me", "Il diritto di contare", "Il Grinch", "The Amazing Spider-Man" e "Il re leone".

