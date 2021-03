Robbie Williams e i suoi eclettici talenti

E' una star da oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo ed è l'artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito. Ma il talento di Robbie Williams non si esprime soltanto nel pop. Ce lo rivelano alcuni divertenti video realizzati dalla moglie Ayda e pubblicati sulla sua pagina Instagram.

Avreste mai pensato per esempio che Robbie avrebbe potuto avere un futuro come cantante lirico?

Ma Robbie è anche pittore: eccolo nel suo studio, circondato da colori, matite e pennelli.

Naturalmente, nel karaoke non sfigura.

E anche come papà è davvero un grande.

Solo in un'attività non è riuscito a dare il meglio di sé: guardatelo alle prese con quest'uovo...

Scherzi a parte, Robbie Williams è davvero un artista e un family man completo. La sua vita e la sua carriera hanno anche ispirato il biopic "Better Man", in fase di riprese in questo periodo. E noi non vediamo l'ora di vederlo!

(foto Getty Images)