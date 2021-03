Morcheeba: il 14 maggio esce il nuovo album Blackest Blue

Un nuovo album dei Morcheeba in arrivo. Si intitola "Blackest Blue" ed è in arrivo il 14 maggio. La band, composta da Skye Edwards e Ross Godfrey, ha intanto pubblicato il singolo che anticipa l'album, "The Moon", pubblicato, non a caso, domenica 28 marzo, notte di luna piena.

La canzone è la cover di un brano dell'artista croata Irena Žilić, con cui Godfrey si è esibito a Zagabria.

Skye ha presentato così il singolo: «È un brano che parla di seguire la luce della luna e attingere alla sua potente energia luminosa, sfruttando la sua positività per sfuggire alla depressione e ai momenti più bui».

Ecco la tracklist di "Blackest Blue":

1) Cut My Heart Out

2) Killed Our Love

3) Sounds Of Blue

4) Say It’s Over

5) Sulphur Soul

6) Oh Oh Yeah

7) Namaste

8) The Moon

9) Falling Skies

10) The Edge Of The World

(foto Getty Images)