Queen, che record: Bohemian Rhapsody è disco di diamante

Ci sono i dischi d’oro e quelli di platino, come i matrimoni (sì, esistono anche le nozze di platino: quelle che raggiungono i 75 anni di convivenza). Poi, esattamente come i matrimoni, ci sono anche quelli di diamante, che equivalgono a 10 milioni di copie. Però siamo nell’epoca della musica liquida e digitale, quindi ad essere contati sono anche i download e gli stream (venduti). E negli Stati Uniti nessuna band britannica è mai riuscita ad arrivare a quella soglia con una singola canzone. O meglio, era.

Perché la RIAA (Recording Industry Association of America) ha ora certificato che i Queen hanno superato quel tetto di 10 milioni e che ovviamente la canzone è "Bohemian Rhapsody", uscita nell’ottobre dell’ormai lontanissimo 1975, rimanendo in testa alla classifica dei 45 giri più venduti in Inghilterra fino all’inizio dell’anno successivo e prima canzone della band capitanata da Freddie Mercury a mettere il naso nella top ten d’oltreoceano. Un altro record era stato battuto nel 2018, quando il film omonimo aveva portato le visualizzazioni e stream all’incredibile cifra di un miliardo e 600 milioni. Ora questo nuovo primato, quale sarà il prossimo?

