Ed Sheeran a sorpresa: canta una nuova canzone live davanti a 7000 persone!

Che grande, meravigliosa sorpresa ci ha fatto Ed Sheeran!

Il musicista si è infatti esibito live, di fronte a 7000 persone, in Australia. Niente paura pandemia: la Rod Laver Arena di Melbourne, che ha ospitato il concerto, ha una capienza di ben 16.000 spettatori, ma per precauzione meno della metà ha potuto assistere alla performance di Sheeran.

L'artista ha anche eseguito una canzone inedita, "Visiting Hours".



Il concerto era stato organizzato per ricordare il promoter australiano Michael Gudinski, che aveva fondato con Ray Evans la Mushroom Records. Anche Bruce Springsteen aveva ricordato l'amico Gudisnki con una nuova canzone, “I’ll See You In My Dreams”.

Ed Sheeran ha composto "Visiting Hours" durante le settimane trascorse in isolamento per poter dar vita al live e ha dichiarato, prima di esibirsi: «Avevo una chitarra con me. E quando è così, che si tratti di buone notizie, cattive notizie o qualsiasi altra cosa, trovo sempre il modo migliore per elaborare le cose. Lo faccio scrivendo canzoni. Eccone una che ho finito la scorsa settimana".

Sheeran ha anche ricordato l'amico Gudinski sui social: «È difficile spiegare a parole cosa significasse per me Michael e per tutti quelli che lo conoscevano. Era un tornado di gioia. Eravamo prima di tutto amici. Era una figura paterna. Un mentore per me».

(Foto Getty Images)