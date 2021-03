Sting e quella nostalgia per l'emozione dei live

Non riusciamo a dimenticare i concerti. Quell'attesa, l'emozione, e poi la musica, e il sentirsi tutt'uno con gli artisti, con il pubblico, le sensazioni potenziate a mille, lo stordimento, l'euforia, il perdersi tra le note e i suoni, l'annullamento del tempo, il senso di appagamento felice... E potremmo andare ancora oltre. Sì, è vero, i concerti ci mancano. E mancano anche agli artisti. Così, tra loro c'è chi cerca di far qualcosa per far rivivere, un po', quelle sensazioni. Tra questi, Sting. Che ha da poco pubblicato un album, "Duets", dedicato ai suoi duetti con numerosi artisti internazionali (Eric Clapton, Herbie Hancock, Annie Lennox, Mary J. Blige, Melody Gardot, e c'è anche il nostro Zucchero, naturalmente). E adesso ha allestito una mini sala live nel suo appartamento. Da cui suona live, emozionandoci nel profondo. Guardate l'esibizione con Shirazee, per "Englishman /African in New York", che rilegge la sua grande hit del 1987.

E la performance è anche en plein air, sul terrazzo di casa.

C'è anche lo Sting da solista, naturalmente.

Emozione pura. Nell'attesa di tornare ad assistere a un concerto dal vivo, grazie Sting, per queste performance.