Sting è grande in ogni momento: il video

Sting è un grande. Non ci sono altri termini per definirlo. Con la sua voce, con il suo talento musicale, può davvero fare di tutto. Guardatelo in questo video casalingo: tra le pareti domestiche, con un calice di vino tra le mani, interpreta un classico di Frank Sinatra, "In The Wee Small Hours Of The Morning". Insieme a lui, Chris Botti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

La canzone fa parte dell'album "Duets", in uscita il 19 marzo, il progetto che raccoglie le più celebri collaborazioni collezionate da Sting durante la sua gloriosa carriera. Solo per fare qualche nome, si parla di Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot.

E Sting è eccezionale anche quando improvvisa, per gioco. Guardatelo in questo video, in cui annuncia che sarà ospite del quiz televisivo Jeopardy: è o non è irresistibile?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

(foto Getty Images)