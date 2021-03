15 splendide canzoni per la Giornata della Felicità

Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Felicità. Ecco una lista di canzoni selezionate appositamente per voi da Radio Monte Carlo. Per guardare con positività al futuro.

Perché la musica ci tiene compagnia, ci segue nelle nostre attività, ci dà la carica e la temperatura emotiva giusta per affrontare ogni situazione e rimanere sereni, ottimisti e positivi.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - HYPNOTIZED





Pharrell Williams- HAPPY

Mark Ronson ft Bruno Mars- UPTOWN FUNK

Queen - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE





Simply Red- THE RIGHT THING





Anita Baker - SWEET LOVE





Stevie Wonder - YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE





Weeknd - BLINDING LIGHTS





Coldplay- VIVA LA VIDA





Jamiroquai - CLOUD 9



Swing Out Sister- YOU ON MY MIND





Dire Straits - WALK OF LIFE





Manhattan Transfer - SOUL FOOD TO GO





Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING





Tones And I - DANCE MONKEY